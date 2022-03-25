İznik, Diyarbakır da ilk kez düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında yerini aldı.

Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu özel toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla yapılan "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" kapılarını açtı.Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği bünyesinde katılım sağlanan fuarda katılımcı ilçeler stant açtı.

MEZOPOTAMYA'NIN BAŞKENTİ DİYARBAKIR'DAN, MEDENİYETLERİN BAŞKENTİ İZNİK'E SELAM

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu İznik Belediyesi standına gelerek tüm İzniklilere selamlarını iletti. Ayrıca bölgenin Vali, Kaymakam, Belediye Başkanları, TÜRSAB yetkilileri, turizmciler ve vatandaşlar İznik standına gelerek görevlilerden bilgi aldılar ve İznik'e selamlarını ilettiler.İznik Belediyesi yetkilileri Vali Karaloğlu'na günün anısına İznik Çinisi takdim ettiler.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Erbil Valisi Omid Xoşnav, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 16 ülkeden ve 30 şehirden davetlilerin katıldığı fuar 27 Mart'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

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