İzmit ve Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik İzmit ve Kartepe'de gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 264 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin, 99 uyuşturucu hap ve 6 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.N.Ö, F.Y, F.Ö, F.M.D. ve A.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.