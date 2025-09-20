Haberler

İzmit ve Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

İzmit ve Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik İzmit ve Kartepe'de gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 264 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin, 99 uyuşturucu hap ve 6 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.N.Ö, F.Y, F.Ö, F.M.D. ve A.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Eski Göztepeli Romulo, Bundesliga'da da atmaya devam ediyor

Yine attı! Eski Göztepeli, Bundesliga'da da boş durmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.