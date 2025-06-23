İzmit'teki Yangında 3 Kişi Kurtarıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı. Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı. Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, alevler ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Alevler, kısa sürede üst ve alt katlara ardında bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında binada mahsur kalan 1'i yatalak olmak üzere 3 vatandaş, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 binanın 7 dairesinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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