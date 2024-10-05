İzmit'teki Silahlı Saldırıda 4 Kişi Yaralandı, 8 Şüpheli Yakalandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin yaralanmasına neden olan 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin firari hükümlü oldukları 1'inin de 89 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Olay, 3 Ekim gecesi 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından eğlence mekanına tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Silahlı saldırı sırasında mekanda çalışan D.G., M.G., T.K. ve M.B. yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen Y.Ö., M.A., B.B., E.M., S.N.A., B.C., R.A. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.'nın 33 yıl, B.N.'nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.N.A 'nın ise 89 farklı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.M. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.C., R.A ve H.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.B., M.A., S.N.A. ve Y.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.