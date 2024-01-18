İzmit'teki silahlı kavgada 2 kardeş tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Kemal Paşa Mahallesi'nde önceki gece, 1'i kadın 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kardeşler G.E. ve C.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.