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İzmit'teki kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kafede çıkan silahlı kavgada ağabey ve kardeşi ağır yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kafede çıkan silahlı kavgada yaralanan ağabey ve kardeşi hayatlarını kaybetti.

Kozluk Mahallesi'ndeki kafeye ağabeyi A.A (30) ile gelen H.A. (27) ve işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada ağabey ve kardeşi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar H.A. ve A.A. yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

Silahlı kavganın yaşandığı kafede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan H.A'nın kafenin eski çalışanı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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