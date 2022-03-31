İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı (2) - Haberler

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İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı (2)

KAMERALARDAN TAKİP EDİLDİKocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile emniyete ait kameraların kayıtlarını inceleyerek Hacı Perçem'in hareketlerini takip etti.

KAMERALARDAN TAKİP EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile emniyete ait kameraların kayıtlarını inceleyerek Hacı Perçem'in hareketlerini takip etti. Adapazarı'ndaki akrabalarının yanına gittiği tespit edilen Perçem yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Perçem, eşiyle kavga ettiğini ve bu sırada bıçağı rastgele salladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Hacı Perçem, adliyeye sevk edildi.


İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı (2)

İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Haberler

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