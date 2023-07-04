İzmit'teki bıçaklı kavgada ölüm davası devam ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada İlhan Alan'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın tutuklu sanığı E.Ö.K. salonda hazır bulunurken, başka suçtan cezaevinde olan A.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık S.U, maktul Alan ile yaşadıklarını belirterek, görme engelli olduğu için olayı tam göremediğini ancak sesleri duyduğunu söyledi.

Evlerine gelen 2 kişinin para vermeden alkol alıp gittiğini anlatan S.U, "İkinci gelişlerinde yine alkol istediler. İlhan, 'Parasını getir, vereyim.' dedi. Bu nedenle aralarında arbede yaşandı." dedi.

Sanık E.Ö.K, tanığın beyanındaki aleyhine hususları kabul etmeyerek, Alan'ı tanımadığını, dolayısıyla aralarında bir husumet bulunmadığını belirtti.

Olay yerine giderken kendisinde bıçak olduğu yönündeki tutuksuz sanık ifadesini reddeden E.Ö.K, bıçağın A.K'de bulunduğunu iddia etti.

Söz verilen sanık A.K. ise E.Ö.K'nin doğruları söylemediğini savundu.

Sanık E.Ö.K'nin avukatı Mehmet Uğur Şahin, kentteki iki devlet hastanesinde yapılan muayenede müvekkiline şizofreni ve bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu, bu nedenle ilaç kullandığını anlatarak, E.Ö.K'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, E.Ö.K'nin tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, E.Ö.K'nin ilgili devlet hastanelerindeki teşhis evrak ve raporlarının istenmesine, Adli Tıp Kurumundan cezai ehliyetine ilişkin rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanıkların müebbet hapsi isteniyor

İzmit ilçesinde 14 Ağustos 2022'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan İlhan Alan (60) hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan E.Ö.K. ile A.K. tutuklanmıştı. Önceki duruşmada A.K'nin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 2 sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.