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İzmit'teki AVM'de Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir AVM'de bulunan eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlar, güvenlik personellerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki AVM'de bulunan eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı, mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin eğlence mekanının ana girişinde hızla gelerek tabancayla 1 el ateş ettiği, içeriye gireceği sırada güvenlik personellerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldığı, bir diğer kişinin ise elinde tabancayla ana girişi geçip eğlence mekanının içine tabancayı doğrulttuğu anlar yer aldı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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