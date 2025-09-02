İzmit'te Ziynet Eşyası Hırsızı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.G. adlı kadın, 114 suç kaydıyla tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, hırsızlığı yaptığı tespit edilen E.G'yi Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan kadın şüphelinin 114 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte Brezilyalı kalecinin kazanacağı maaş

Maliyeti belli oldu! Ederson adeta servet kazanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde kitle tespit edilen Lara son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.