İzmit'te Ziynet Eşyası Hırsızı Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.G. adlı kadın, 114 suç kaydıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, hırsızlığı yaptığı tespit edilen E.G'yi Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan kadın şüphelinin 114 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel