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İzmit'te zincirleme trafik kazasında 5 polis yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı. Kazanın ardından bölgede trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Serdar Mahallesi'nde, çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışının bir süre kontrollü sağlanması sonucu araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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