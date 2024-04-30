İzmit'te yolda yürüyen genci darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen bir gence yapılan saldırı sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çıkan haberler üzerine harekete geçti ve darp olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen genci darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "İzmit sahilde zorbalık" başlığıyla sosyal medyada çıkan haberler üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmada darp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen E.D, B.E.A, A.F.O ve B.T.İ. gözaltına alındı.