İzmit'te Yokuşta Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Kazayı Anlattı

İZMİT'te yokuş çıkarken devrilen kamyonetin sürücüsü Namık Özer, 'Bende şu an bir şey yok. Arabada maddi hasar var o da önemli değil, cana gelmedi' dedi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Güray Sokak'ta meydana geldi. Namık Özer'in kullandığı 41 AHU 542 plakalı kamyonet, yokuşu çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Park halindeki 51 AJC 170 plakalı otomobile çarparak duran kamyoneti görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Kamyon içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişiye tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. İtfaiye ve UMKE ekiplerinin kontrol amaçlı bölgede çalışma yapmasının ardından kamyonet çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'DAHA AŞAĞIYA DOĞRU GİDEBİLİRDİM'

Yaşadığı kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Namık Özer, 'Sola dönmem gerekiyordu. Sola tamamen döndü. Sağ ayna kurtarmayınca az geri gelmek zorunda kaldım. Geri gelince de el frenini çektim. El freninin halatı koptu o ara. Panik yapmadım ama birinci vitese takana kadar araba stop etti. Araba kaçarken tam sol yaptım. Sol yapınca da arkadaki betona vurdu. Araba o şekil hem yattı hem de durdu. Yoksa daha aşağıya doğru gidebilirdim. Ben de şu an bir şey yok. Arabada maddi hasar var. Arabada maddi hasar var o da önemli değil cana gelmedi' dedi. (DHA)