İzmit'te Yangın: 150 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Sakarya sınırında yer alan İzmit ilçesine bağlı Yenice köyünde arpa ve buğday ekili tarlada hasat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makineleri ve arazözlerle müdahale edilen alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Diğer tarlalara da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü alan havadan da görüntülendi.