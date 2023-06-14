İzmit'te Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.