Yalın ayak dükkanın camını taşla kırdı; o anlar kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yalın ayak halde bir dükkanın camını taşla kıran V.D. gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay, saat 05.00 sıralarında İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Yalın ayak caddede dolaşan V.D., eline aldığı taşları fırlatarak dükkanın camını kırdı. V.D., daha sonra bölgeden ayrıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, V.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

14 FARKLI SUÇ KAYDI

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen V.D.'nin çoğunluğu 'Mala zarar verme' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' olmak üzere toplam 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. V.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı