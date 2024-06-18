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İzmit'te Vatandaşlar Türkiye-Gürcistan Maçını Dev Ekrandan İzledi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını meydana kurulan ekrandan seyretti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Vatandaşlar karşılaşmanın 3-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını meydana kurulan ekrandan seyretti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Vatandaşlar karşılaşmanın 3-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

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