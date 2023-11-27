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İzmit'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G, G.G. ve N.M.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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