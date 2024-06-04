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İzmit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan D.K. ve M.E.T. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 255 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında şüphe üzerine D.K. ile M.E.T'yi durdurdu.

Üzerlerinde yapılan aramada 255 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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