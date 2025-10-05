Haberler

İzmit'te Üniversite Öğrencisine Taciz ve Darp İddiası

İzmit'te Üniversite Öğrencisine Taciz ve Darp İddiası
İzmit'te bir üniversite öğrencisine eteğini tutarak tepki gösteren ve tartışma sırasında müdahalede bulunan V.N. gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi kızın, eteğini tutup tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.N. isimli kadın gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulundu. Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp' iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı. V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, yaşananlar, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
