İzmit'te tramvaylar çarpıştı; kaza kamerada - Haberler

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İzmit'te tramvaylar çarpıştı; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
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İzmit'te tramvaylar çarpıştı; kaza kamerada

İZMİT'te, makas değiştiren tramvay, karşı yönden gelen tramvaya yandan çarptı.

İZMİT'te, makas değiştiren tramvay, karşı yönden gelen tramvaya yandan çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sekapark mevkisinde meydana geldi. Makas değiştiren tramvay, karşı yönden gelen tramvayla çarpıştı. Her iki tramvay hasar gördü. Çarpan tramvayın raydan çıktığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sırasında yolcular büyük panik yaşadı.Yolcular, kaza alanına çağrılan otobüslerle gidecekleri duraklara götürüldü. Tramvay seferleri Doğu Kışla ile Otogar ve Sekapark- Plajyolu arasında, arada kalan duraklarda ise otobüslerle ulaşım sağlanıyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

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