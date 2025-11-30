Haberler

İzmit'te Tramvay ile Çöp Kamyonu Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, tramvay ve çöp kamyonu çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve tramvay seferleri aksadı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tramvay ile çöp kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Alikahya Fatih Mahallesi yönüne giden tramvay ile İzmit Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki işçi ile tramvaydaki bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Tramvayın bölgeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
