Haberler

Kocaeli'de trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsü, sosyal medyada paylaşılan tehlikeli hareketleri nedeniyle toplam 13 bin 426 lira idari para cezası aldı. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye 13 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta bazı internet sitelerinde yer alan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. İnceleme sonucu motosikletiyle tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen A.E, İzmit ilçe ekiplerince yakalandı.

Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi uyarınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirme", "kask takmama", "yetersiz ehliyetle araç kullanma" ve "araçları huzur ve düzeni bozacak şekilde kullanma" maddelerinden toplam 13 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
title