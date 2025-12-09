Kocaeli'de trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye 13 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta bazı internet sitelerinde yer alan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. İnceleme sonucu motosikletiyle tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen A.E, İzmit ilçe ekiplerince yakalandı.

Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi uyarınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirme", "kask takmama", "yetersiz ehliyetle araç kullanma" ve "araçları huzur ve düzeni bozacak şekilde kullanma" maddelerinden toplam 13 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.