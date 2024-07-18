İzmit'te tırın çarptığı kazada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tırın 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

D-605 kara yolunda, tırın kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan Miray Kaya (15), tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan kazada yaralanan baba Şenol, anne Hatice ve Elif Kaya'nın (9) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü ise jandarmaya teslim oldu.

D-605 kara yolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı tır dün, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.