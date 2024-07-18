İzmit'te tırın çarptığı 2 çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 2 çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

D-605 kara yolunda dün, tırın kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya, tedavi gördükleri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akrabaları tarafından cenazeleri teslim alınan iki kardeş için Kartepe ilçesindeki Şirinsulhiye Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Kazada yaralanan baba Şenol Kaya, tedavi gördüğü hastaneden camiye gelerek taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Şirinsulhiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Baba Kaya, cenaze töreninin ardından hastaneye geri dönerken, tedavisi devam eden anne Hatice Kaya'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından jandarmaya teslim olan tır sürücüsü Y.Y'nin işlemleri sürüyor.

D-605 kara yolunda dün, Y.Y'nin kullandığı 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.

Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü ise jandarmaya teslim olmuştu.