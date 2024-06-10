İzmit'te tır ile servis midibüsü çarpıştı: 1'i ağır 26 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile servis midibüsü çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı.
Akmeşe yolu Ketenciler Göleti mevkisinde seyreden H.Y. idaresindeki 34 TY 0867 plakalı tır ile tekstil işçilerini taşıyan M.D. yönetimindeki 41 P 6087 plakalı servis midibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 24 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü M.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.