İzmit'te Tır ile Çarpışan Araçta 1 Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazada, araç refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde M.S. idaresindeki 34 FU 1194 plakalı otomobil, aynı yöne giden T.A. yönetimindeki Gürcistan plakalı tırla çarpıştı.
Daha sonra savrulan hafif ticari araç, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada, arka yolcu kapısı kopan hafif ticari araçtan düşen sürücü M.S'nin eşi S.S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Öte yandan, M.S. ve ailesinin fındık hasadı için gittikleri memleketleri Ordu'dan İstanbul'a döndükleri öğrenildi.