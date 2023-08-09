İzmit'te Ticari Taksi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Sanayi Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 41 T 4104 plakalı Hyundai marka ticari taksi, U dönüşü yapan 41 ALF 535 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi. Kazanın şiddetiyle 41 ALF 535 plakalı ticari taksi sürücüsü ve yolcu konumundaki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ