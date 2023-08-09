İzmit'te Ticari Taksi Hafif Ticari Araça Çarptı: 4 Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde ticari taksi yoldan dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari takside bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Demiryolu Caddesi'nde seyir halinde olan ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 T 4104 plakalı ticari taksi, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarından Demiryolu Caddesi'ne dönen, sürücüsü öğrenilemeyen 41 ALF 535 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu savrulan hafif ticari araç orta refüje çıkarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ticari takside bulunan sürücü ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)