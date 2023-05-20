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İzmit'te Tek Katlı Ev Yanarak Kül Oldu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ev küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tek katlı ev yanarak küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın tek katlı evi küle çevirdi.

Yangın, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Olayı gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ahşap olan evin çatısı tamamen küle dönerken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kimsenin evde olmaması büyük bir faciayı önledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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