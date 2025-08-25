İzmit'te Tartıştığı Kişi tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki Polat Tanaç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Polat Tanaç (20), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısı Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta meydana geldi. Polat Tanaç, tartıştığı ve kimliği henüz belirlenmeyen şüpheli tarafından göğsünden bıçaklandı. Polat Tanaç, yakınları tarafından araçla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Tanaç, kurtarılmadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
