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İzmit'te tartıştığı baba ve oğlunu yaralayan kişi tutuklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı baba ve oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı. A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Doğan Mahallesi'nde tartıştığı Y.Ç. ile babası M.Ç'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğan Mahallesi Eskideğirmen Sokağı'nda 14 Temmuz'da A.D. ile Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanmış, çıkan kavgada A.D, Y.Ç. ile babası M.Ç'yi tabancayla yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan A.D, ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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