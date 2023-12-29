İzmit'te tartıştığı akrabasını silahla yaralayan kişi tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Erenler Mahallesi'nde yaşanan tartışmada Samet A, akrabası Emre A'yı silahla yaraladı. Samet A'nın gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı bildirildi. Yaralı Emre A'nın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı akrabasını silahla yaralayan kişi tutuklandı.
Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde tartıştığı akrabası Emre A'yı (40) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Samet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Samet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan tedavisi devam eden Emre A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.