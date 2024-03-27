İzmit'te tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki bir apartmanda Murat P. (44) ile kardeşi M.P. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P. ağabeyi Murat P'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.P. polis ekiplerince gözaltına aldı.