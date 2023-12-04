İzmit'te Tartışma Sonucu Silahlı Yaralama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı damadını ile onun kardeşini silahla yaralayan kişiye ev hapsi verildi. Olayda yaralananların tedavisi devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı damadını ile onun kardeşini silahla yaralayan kişiye ev hapsi verildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında tartıştığı damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S'yi silahla yaralayan M.Y. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan oğlu M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y'ye nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi, oğlu M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada hastanede tedavileri devam eden yaralılardan damat Mustafa S'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'ta dün M.Y. bir apartmanın ikinci katında tartıştığı damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S'yi tabancayla yaralamış, yaralılar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kayınpeder M.Y. olay yerinde gözaltına alınmıştı.