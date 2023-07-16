İzmit'te Tartışma Sonucu Baba ve Oğlu Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan tartışmada baba ve oğlunu silahla yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, teknik ve fiziki incelemeler sonucunda aracıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu silahla yaralayan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Doğan Mahallesi'nde tartıştığı Y.Ç. ile babası M.Ç'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan A.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler teknik ve fiziki incelemelerin ardından A.D'yi aracıyla kaçarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Doğan Mahallesi Eskideğirmen Sokağı'nda 14 Temmuz'da A.D. ile Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanmış, çıkan kavgada A.D. tabancayla, Y.Ç. ile babası M.Ç'yi yaralamıştı.