İzmit'te tartışma sonucu ağabeyini bıçaklayan kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki bir apartmanda Murat P. (45) ile kardeşi Mert P. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert P, ağabeyini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mert P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.