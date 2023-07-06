İzmit'te tartışma kanlı bitti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 gün önce tartışan 2 kişi bugün yine karşılaştı. Bu kez tartışma kavgaya dönüşerek kanlı bitti. Taraflardan biri diğerini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

2 gün önce tartıştığı 63 yaşındaki adamı sırtından bıçakladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 gün önce tartışan 2 kişi bugün yine karşılaştı. Bu kez tartışma kavgaya dönüşerek kanlı bitti. Taraflardan biri diğerini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen G.D. ile H.Ö. bugün karşı karşıya geldi. Bu kez ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında H.Ö., cebindeki bıçağı çıkararak 63 yaşındaki G.D.'yi sırtından bıçakladı. G.D., kanlar içinde yerde kalırken H.Ö. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan G.D., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.