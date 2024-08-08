İzmit'te Şüpheli Valiz Alarmı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bina yanına bırakılan valiz, polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak fünyeyle patlattığı valiz, boş çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın yanına bırakılan sahipsiz valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, valizi şüpheli bulunca sokak ve mağazaların yoğun olduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizi fünyeyle patlattı. İncelemede valizin boş olduğu görüldü. Çalışmalarda yarım saat trafiğe kapatılan sokak ve cadde tekrar trafiğe açıldı.