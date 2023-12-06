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İzmit'te Sokakta Bıçakla Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

6 Aralık 2023 00:38 Son Güncelleme: 00:40 Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.