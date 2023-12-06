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İzmit'te Sokakta Bıçakla Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı tespit edilen Öner İ. ambulansla kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Kocaeli Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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