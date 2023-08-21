İzmit'te Sokak Satıcılarına Operasyon: Kiloalarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kilolarca uyuşturucu maddesi bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kilolarca uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce dün İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Daha sonra şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 5 kilo 90 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, 185 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 16,10 gram sentetik kannabinoid, maddelerin yapımında kullanıldığı değerlendirilen AM-2201 kimyasal madde ve 6 kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ