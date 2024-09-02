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İzmit'te Sokak Köpeği Tabancayla Vurularak Öldürüldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz kişi, sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin bahçesindeki sokak köpeğine bir kişi tarafından ateş açıldı. Köpek ölürken, silah sesi ve köpeğin acı içinde inlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği öldüren şüphelinin tespiti ve bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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