İzmit'te sokak kavgası: 2 kişi kemerle ve tekmelerle darp edildi

İzmit ilçesinde bir ara sokakta çıkan tartışmanın ardından 2 kişi, çok sayıda kişi tarafından kemerle ve tekmelerle darp edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki bir ara sokakta çıkan tartışmanın ardından 2 kişi, çok sayıda kişi tarafından kemerle ve tekmelerle darp edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir eğlence mekanında bulunanlar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından sokak üzerinde 2 kişi, çok sayıda kişi tarafından darp edildi. Yere düşen kişilere, tekme atılırken aynı zamanda kemerlerle de vuruldu. Çevredeki vatandaşlar da kavgaya müdahale etmedi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yerde olan 2 kişinin hem tekmeyle hem de kemerle dövüldüğü anlar yer aldı. (DHA)