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İzmit'te Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

4 Aralık 2023 14:59 Son Güncelleme: 15:01 Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın silahla yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.