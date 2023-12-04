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İzmit'te Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın silahla yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eren Mahallesi'nde ikamet eden Sibel K. (25) ile sabah saatlerinde evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silah sesi duyan Sibel K'nin ev arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İntihar Kocaeli Olaylar Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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