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İzmit'te Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde arkadaşıyla yürüyen kadın, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde arkadaşıyla yürüyen kadın, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, İzmit sahilinde bulunan yat limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kadın arkadaşıyla yürürken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Şahsın tabancasından çıkan mermi S.A'nın el parmağından girip bacağından çıktı. Vuran şahıs olay yerinden kaçarken S.A. arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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