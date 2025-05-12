Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

İzmit'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı

İzmit'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Fırat O. yaralandı. Otomobiliyle seyir halindeyken saldırıya uğrayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton direğe çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Fırat O.'nun kullandığı otomobil, beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sırlarında Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde 34 GAL 303 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Fırat O.'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Fırat O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokak ürerindeki beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fırat O., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fırat O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otomobilde inceleme gerçekleştirdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.