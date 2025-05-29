İzmit'te Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, 4 Tutuklama

İzmit'te Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıya uğraması sonucunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayda ağır yaralanan Fırat O.'nun aracına yapılan saldırıda zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs'ta Yeni Mahallesi Ayaz Sokak'ta yaşanan silahlı saldırıya ilişkin T.A, K.Y, D.G, S.G. ve E.N, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, K.Y, D.G. ve S.G. tutuklandı, E.N. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Fırat O, 11 Mayıs'ta Yeni Mahallesi Ayaz Sokak'ta 34 GAL 303 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Kurşunların isabet ettiği araç aydınlatma direğine çarpmış, Fırat O. ağır yaralanmıştı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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