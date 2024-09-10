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İzmit'te silahlı kavga: 2 tutuklama, 11 adli kontrol

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İZMİT'te 3 gün önce bir kafede çıkan ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İZMİT'te 3 gün önce bir kafede çıkan ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 7 Eylül günü İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Kafenin eski çalışanı Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) ile kafe sahipleri arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çatışmada vurulan Hasan Akın kaldırıldığı hastanede, ağabeyi Ahmet Akın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Furkan G. ve Oğuzhan S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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