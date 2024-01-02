İzmit'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Ali F'nin kullandığı 41 HA 677 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü, aracını İl Jandarma Komutanlığı önündeki cebe park etti.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.