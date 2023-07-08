İzmit'te Seramik Yüklü Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seramik yüklü bir tırın devrilmesi sonucu Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı. Tırın devrilmesi ve yola saçılan malzemeler nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı ve araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden sağlandı.